Ce samedi 1er mars, l’opération “J’aime la nature propre 2025” a mobilisé chasseurs, pêcheurs et bénévoles pour nettoyer les abords de la Saône à Mâcon et d’autres espaces naturels. L’objectif : sensibiliser au respect de l’environnement et ramasser les déchets laissés par des visiteurs peu soucieux. Cette initiative citoyenne a permis de remplir plusieurs sacs de détritus, avec le soutien de la Ville.

