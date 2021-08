La collecte des déchets verts reprend dans la Métropole de Lyon

Perturbé en raison de la crise sanitaire, le service des déchèteries mobiles de la Métropole reprend à compter de début septembre pour les habitants de Lyon et de Villeurbanne à raison d’un rendez-vous par mois et par point de collecte.

Neuf déchèteries mobiles seront ouvertes : place Rambaud, place Bahadourian, place Elmaleh, place Ambroise Courtois, place du Prado et place Commandant Arnaud à Lyon, place Passementiers, place Wilson et place Chanoine Boursier à Villeurbanne. Les dates d’ouvertures de ces déchèteries mobiles sont à retrouver ici.

Collecte solidaire des équipements électriques et électroniques

La collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques effectué en partenariat avec Ecosystème reprend dans les communes de Lyon, Bron et Vénissieux à partir du 4 septembre. Les habitants pourront déposer sur les points de collecte, tout appareil fonctionnant avec des piles ou sur secteur, qu’ils soient fonctionnels ou hors d’usage : du téléphone, jusqu’au réfrigérateur, en passant par les écrans. Les lieux et le calendrier de la collecte sont à retrouver ici

Déchèterie fluviale

La déchèterie fluviale du quai Fulchiron est ouverte chaque samedi de 9h à 18h sans interruption jusqu’au 31 octobre et de 10h à 16h du 1er novembre au 31 mars 2022. Tous les déchets acceptés en déchèterie fixe le sont également à la déchèterie fluviale à l’exception des déchets verts et des gravats. Elle est exclusivement réservée aux habitants à pied, en deux roues et en véhicules légers.

Déchets verts

Dès le 11 septembre, la collecte automnale des déchets verts reprend également. Elle est réservée aux particuliers résidant sur le territoire de la Métropole de Lyon. L’accès y est gratuit. Tous les déchets végétaux sont acceptés : tonte de pelouse, taille de haies, branchages, feuilles mortes…Ces points de collectes ont été mis en place pour désengorger plus particulièrement les déchèteries de l’ouest lyonnais, des monts d’Or et du val de Saône au printemps et à l’automne. Parallèlement, les 19 déchèteries métropolitaines restent bien sûr accessibles à ces déchets et aux autres déchets des ménages.

Les déchets verts sont transformés sur les plateformes de compostage de Ternay, Décines-Charpieu et Saint Pierre de Chandieu (69).