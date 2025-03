La Halle Tony-Garnier de Lyon bénéficie de travaux de modernisation d'une valeur de 2,4 millions d'euros pour améliorer la sécurité et le confort du public. Parmi les rénovations, la mise à jour des systèmes de chauffage, de sécurité et des groupes froids. Un projet de gradin supplémentaire de 7 000 places est également confirmé pour améliorer la visibilité et l'expérience des spectateurs.

