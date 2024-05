La Métropole de Lyon accompagne la rénovation du pôle France d’Aviron

Dans un but de favoriser la réussite de l'équipe de France d'aviron, la Métropole de Lyon a décidé d'accompagner la rénovation du pôle France d'aviron lyonnais à une hauteur de 300 000€.

Le pôle, implanté au parc de Miribel-Jonage, va pouvoir rénover et renforcer ses équipements. Les travaux devraient commencer en octobre 2024 et finir au cours de l'année 2025. Ces travaux prévoient :

- La rénovation des trois hangars à bateaux

- L’agrandissement des vestiaires et sanitaires

- La création d’un plateau de musculation

- La création d’un espace médical et d’une salle de repos.

Ces travaux n'auront pas pour unique but "l'excellence du club", mais visent aussi à l'excellence énergétique et environnementale et le club pourra être totalement accessible aux personnes en situation de handicap.

J.D