La piscine de Gerland fermée en raison d’un incident technique

En raison d’un incident technique nécessitant la fermeture de l’équipement, la piscine de Gerland n’est plus accessible au public à partir de ce samedi.

Les autres piscines et centres nautiques de la Ville de Lyon continuent d’accueillir les nageuses et les nageurs durant tout l’été :

· Piscine La Duchère – Lyon 9

· Piscine Jean Mermoz – Lyon 8

· Centre Nautique Tony Bertrand (piscine du Rhône) – Lyon 7

· Piscine éphémère du Parc de la Tête d’Or – Lyon 6

· Centre nautique de Lyon, Saint Fons et Vénissieux – Vénissieux

· Parc de loisirs Aquavert – Francheville

Un remboursement ou une proposition de créneau sur une autre piscine seront effectués pour les personnes disposant d’une réservation sur la piscine de Gerland après le 31 juillet.

Pour rappel, le pass sanitaire est nécessaire pour l’accès aux piscines depuis le 21 juillet, pour toute personne âgée de 18 ans et plus. Pour plus de renseignements et réserver votre créneau, rendez-vous sur lyon.fr