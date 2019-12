Pollution : la circulation différenciée de retour ce mercredi !

La qualité de l’air s’est encore dégradée ces dernières heures à Lyon. La vigilance orange “pollution” a été activée ce mardi après-midi en raison d’un épisode de pollution aux particules fines.



L’alerte concerne notamment le bassin lyonnais, la vallée du Rhône et le bassin nord-isérois. La préfecture a mis en place la circulation différenciée à partir de ce mercredi 1er janvier à 5h du matin. Seules les vignettes Crit’air 0, 1, 2 et 3 pourront circuler sur les secteurs de Lyon, Villeurbanne et Caluire.



Les automobilistes n’ayant pas encore leur vignette Crit’air peuvent effectuer leurs démarches en ligne. Un récépissé leur sera immédiatement délivré et pourra être présenté en cas de contrôle.



Selon Le Progrès, le mercredi 1er janvier et le jeudi 2 janvier, le Bassin stéphanois, l’ouest de l’Ain, l’ouest de l’Ardèche et les Contrefort du Massif Central pourraient à leur tour être concernés.