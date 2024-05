Le Lyonnais Tom Valyo présente son 4e album

Après deux ans de lives et de rencontres musicales, Tom Valyo, originaire de la Croix-Rousse à Lyon, présente son nouvel album. Cet album s'appelle "Cosmic Patern" et l'artiste le présente comme "une expérience unique de randonnée galactique". Pour réaliser ce projet de 11 titres, Tom Valyo s'est associé avec de nombreux artistes tels que Youthie à la flute et à la trompette, Ianis Gabry au saxophone ou encore Hugo Piris au violon mais également beaucoup d'autres artistes.

"Chacun des 11 morceaux dessine un itinéraire coloré, emprunt d'émotions et de rencontres" explique l'artiste lyonnais.

Pour découvrir l'univers de Tom Valyo

M.D