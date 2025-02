Le pont de Fleurville, fermé depuis le 25 janvier en raison du non-respect des tonnages, est désormais équipé de portiques limitant la hauteur des véhicules à 2,80 m et le poids à 3,5 tonnes. Les travaux sur la structure métallique entraîneront une fermeture jusqu'au 7 avril. La réouverture et le verdict de la Cour de cassation sur un nouveau pont sont vivement attendus, avec plus de 10 000 signatures pour la pétition des habitants.

EP