Le parti Les Républicains a officialisé aujourd’hui la composition de sa Commission nationale d’investiture, chargée de désigner les candidats aux législatives. Parmi la liste, on retrouve plusieurs élus du Rhône et de la Métropole de Lyon : François-Noël Buffet, les maires de Saint-Priest Gilles Gascon et d’Ecully Sébastien Michel, ou encore le président de la région Fabrice Pannekoucke.

C.P