Les 24 Heures de l’INSA fêtent leurs 50 ans ce week-end à Villeurbanne !

Ce Vendredi du 23 au 25 mai !

C’est un anniversaire que la scène étudiante lyonnaise ne compte pas manquer : la 50e édition des 24 Heures de l’INSA se tient ce week-end, du 23 au 25 mai 2025, sur le campus de la Doua à Villeurbanne. Plus qu’un simple festival, il s’agit d’un événement majeur mêlant musique, sport et culture, entièrement organisé par les étudiants de l’INSA Lyon. L’édition 2025 s’annonce comme la plus grande jamais réalisée.

Place aux activités !

Dès vendredi après-midi, le campus se transforme en village festif avec plus de 80 animations gratuites : du bubble foot au stand-up, en passant par des friperies, des ateliers créatifs et un village associatif engagé. Le festival propose également des compétitions sportives ouvertes à tous : courses à pied, à vélo, duathlon, triathlon, et même une Color Run pour les amateurs de défis ludiques.

La musique c'est par ici !

Cette année, plus de 20 artistes se produiront sur trois scènes. Parmi les têtes d'affiche figurent le duo belge Caballero & JeanJass, le DJ allemand Klaas, la chanteuse française Adèle Castillon, et le rappeur Lord Esperanza. La programmation inclut également des artistes tels que Sköne, Infekt, Kaky, Mimaa, Bandit Bandit, Ob.Dub, et bien d'autres, offrant un mélange de rap, pop, rock et électro.

Zoom sur Adèle Castillon : la tornade pop de ce week-end aux 24 Heures de l’INSA

Si vous ne la connaissez pas encore, Adèle Castillon est l’une des artistes françaises à suivre de près. Ancienne membre du duo Vidéoclub, elle s’est lancée en solo avec un style bien à elle : une pop fraîche, un peu rétro, pleine d’émotions et de refrains accrocheurs.



Son album "Papillon", sorti en 2023, parle d’amour, de doutes, de liberté. Avec sa voix douce mais assurée, elle chante des textes simples et sincères, qui parlent à toute une génération. Ce mélange d’innocence, d’humour et de mélancolie est devenu sa marque de fabrique.

Mais Adèle, ce n’est pas qu’un joli disque. Sur scène, elle bouge, elle vit ses chansons, elle parle à son public comme à des amis. Son concert aux 24 Heures de l’INSA, ce week-end, promet un vrai moment de partage. Un peu de poésie, un peu de danse, et beaucoup de sincérité.

Alors si vous voulez chanter à tue-tête, ne manquez pas Adèle Castillon sur scène. Elle pourrait bien être la belle surprise de cette 50e édition !