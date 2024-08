L'hôtel de luxe de la marque Handwritten Collection a ouvert mardi dernier au sein du Fort-Saint-Laurent, place Bellevue à Lyon. Le projet hôtelier a remis en cause le statut public d'une partie du bâtiment. La mairie du 1er arrondissement est finalement parvenue à imposer l'ouverture de la terrasse et des jardins du fort à tous, et non uniquement aux clients de la résidence comme le souhaitait le promoteur immobilier.

ML