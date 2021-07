Lyon : nouvelle journée de mobilisation contre le pass sanitaire

A 6 jours du verdict du Conseil Constitutionnel, nouvelle journée de manifestation contre le pass sanitaire dans 150 villes de France dont Lyon. Les manifestants qui dénoncent l’extension du pass et la vaccination obligatoire des soignants. C’est déjà le 3e week-end de suite de mobilisation.



A Lyon, un défilé est prévu à 14h du parvis Renée Richard dans le 3e arrondissement jusqu’à la place Jean Macé. D’autres rassemblements non-déclaré en préfecture sont annoncés. Pour rappel les rassemblements seront interdit dans une large partie de la Presqu’île et autour de la préfecture, entre 12 heures et 21 heures.

En raison des violences survenues lors des derniers rassemblements revendicatifs illégaux contre le #PasseSanitaire, le préfet interdit les manifestations dans deux périmètres de #Lyon pour la journée du samedi 31 juillet de 12h à 21h. pic.twitter.com/DeMoDfbdFw — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) July 29, 2021