Cinq mois après avoir été remercié par l’OL, alors que la situation au classement laissait encore espérer une qualification en Ligue des champions, Pierre Sage s’apprête à rebondir.

Selon L’Équipe, il a donné son accord pour entraîner le RC Lens.

Il était la priorité des Sang et Or depuis l’annonce du départ de Will Still.

R.H