OL-Brest : victoire impérative ou adieu le podium pour l’OL

A dix points du podium avant de recevoir Brest, l'OL est dans l'obligation de s'imposer à domicile ce dimanche. Après cette rencontre, il ne restera que dix journées à disputer.



Brest, une équipe blessée mais dangereuse

Neuvième à trois points de Lyon, le Stade Brestois aborde ce déplacement à Lyon dans une dynamique contrastée. Leur élimination surprise face à Dunkerque en Coupe de France a fait mal aux têtes, mais Eric Roy tente de remobiliser son groupe. "La gestion des émotions est l'une des plus grandes zones d'amélioration pour nous", a déclaré l'entraîneur breton. Pourtant, la cadence infernale des derniers mois a laissé des traces : pas moins de neuf absents sont à déplorer pour ce match, dont des cadres comme Del Castillo et Baldé.

L'OL doit laver l'affront du match aller

Lors du match aller, les Lyonnais avaient subi la loi des Brestois, incapables d'imposer leur jeu et dépassés dans l'engagement (2-1, le 11 janvier). Ce dimanche, la donne est différente : Paulo Fonseca, qui n'était pas encore en poste à l'époque, est bien conscient du danger que représente Brest. "C'est une équipe qui a beaucoup de qualité et qui peut nous poser des problèmes", a confié l'entraîneur portugais.

L'OL devra s'appuyer sur un groupe au complet et sur la bonne dynamique aperçue face au PSG pour repartir de l'avant.

Almada et Cherki, duo en vue

Grande nouveauté dans le onze rhodanien : Thiago Almada et Rayan Cherki devraient être alignés ensemble dès le coup d'envoi. Un duo imprévisible qui a montré des séquences intéressantes en fin de match contre le PSG?

Un rendez-vous crucial

L'OL, invaincu à domicile contre Brest en Ligue 1 (8 victoires, 4 nuls), devra non seulement préserver cette statistique, mais surtout s'imposer pour rester dans la course au podium. Le public de Décines attend une réaction forte et un match référence pour lancer le sprint final de la saison.

Olympique Lyonnais – Stade Brestois, 24e journée de L1, dimanche 15 heures.