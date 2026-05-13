OL : Fleury Di Nallo, légende du club et meilleur buteur de son histoire, est décédé

L’Olympique Lyonnais est en deuil. Fleury Di Nallo, immense figure de l’histoire du club rhodanien, est décédé ce mercredi 13 mai à l’âge de 83 ans. Surnommé « le Petit Prince de Gerland », l’ancien attaquant restera à jamais comme le meilleur buteur de l’histoire de l’OL avec 222 réalisations inscrites entre 1960 et 1974.

Né à Lyon, Di Nallo aura porté les couleurs lyonnaises pendant près de quinze ans. Avec 489 matches disputés sous le maillot de l’OL, il a marqué plusieurs générations de supporters et contribué à bâtir les premières grandes heures du club. Triple vainqueur de la Coupe de France en 1964, 1967 et 1973, il avait notamment marqué lors de la finale remportée face à Sochaux en 1967.

182 - Avec 182 buts marqués, Fleury Di Nallo est le meilleur buteur de l'histoire de Lyon en Ligue 1 :



Fleury Di Nallo 182 buts

Alexandre Lacazette 161

Bernard Lacombe 123

Serge Chiesa 120

Juninho 75



Gone(s). pic.twitter.com/lCmI7rXFwd — OptaJean (@OptaJean) May 13, 2026

Attaquant vif, technique et redoutable devant le but, “la Fleur” reste également le meilleur buteur lyonnais de l’histoire des derbies face à Saint-Étienne avec 14 buts inscrits contre les Verts. Parmi ses exploits les plus marquants, son triplé lors du fameux succès 3-0 contre l’ASSE en Coupe de France en avril 1971 reste gravé dans les mémoires des supporters lyonnais.

International français à dix reprises entre 1962 et 1971, Fleury Di Nallo avait inscrit huit buts avec les Bleus. Après son passage à l’OL, il avait également évolué au Red Star puis à Montpellier avant de revenir occuper différentes fonctions au sein de son club de cœur.

Dans un message publié ce mercredi matin, l’OL a rendu hommage à son ancienne gloire : « Notre héros s’est endormi. »

Avec la disparition de Fleury Di Nallo,moins d'un an après celle de son complice de toujours Bernard Lacombe, c’est une immense page de l’histoire de l’Olympique Lyonnais qui se tourne.