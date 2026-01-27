OL-PAOK : Sept supporters du PAOK décèdent dans un accident de la route

Un dramatique accident de la circulation a coûté la vie à sept supporters grecs du PAOK Salonique, ce mardi, en Roumanie. Ils se rendaient à Lyon pour assister à la rencontre de Ligue Europa entre leur équipe et l’Olympique Lyonnais, programmée jeudi soir (21h).

Selon les informations rapportées par Euronews, l’accident s’est produit sur une route nationale à l’ouest du pays. La collision a impliqué un poids lourd, un camion-citerne, un minibus de transport de personnes et un véhicule léger. Les passagers du minibus étaient des supporters du PAOK Salonique. Dix personnes se trouvaient à bord.

D’après les médias roumains, le conducteur du minibus aurait tenté un dépassement avant de percuter un camion-citerne en se rabattant. Le véhicule aurait ensuite dévié sur la voie opposée, provoquant une collision frontale avec un poids lourd. Le chauffeur figure parmi les victimes.

Les secours ont été confrontés à d’importantes difficultés en raison de conditions météorologiques défavorables, empêchant notamment l’intervention d’hélicoptères. Les trois survivants ont été hospitalisés : deux se trouvent dans un état critique, le troisième souffre de blessures graves.

Ce drame fait tristement écho à l’accident survenu en 2005, lors duquel Jean-Yves et Matthias, deux supporters de l’Olympique Lyonnais, avaient perdu la vie sur la route avant un déplacement à Nantes pour un match de Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais présente ses sincères condoléances au PAOK suite à la disparition tragique de plusieurs de ses supporters dans un accident de la route ce mardi. Toutes les pensées vont également vers les blessés qui luttent actuellement. Un hommage sera rendu lors du match… https://t.co/0lC2ihW5my — Olympique Lyonnais (@OL) January 27, 2026

Crédit photo : © Lucian Duma / Wikimedia Commons – CC BY-SA 3.0