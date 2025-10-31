Paqueta blâmé par la Fédération Anglaise, mais blanchi des accusations de trucage de paris

La Fédération anglaise (FA) a rendu son verdict dans l’affaire Lucas Paquetá. L’ancien joueur de l’OL, aujourd’hui à West Ham, était soupçonné d’avoir provoqué volontairement des cartons jaunes pour influencer des paris sportifs.

Après examen, la commission indépendante de la FA a jugé que les preuves étaient insuffisantes pour établir une manipulation. En revanche, Paquetá a été reconnu coupable de ne pas avoir pleinement coopéré à l’enquête, notamment en refusant de répondre à certaines questions ou en tardant à remettre son téléphone portable.

Conséquence : un simple blâme et un avertissement, sans suspension ni amende. Le Brésilien peut désormais tourner la page et se concentrer sur sa saison avec West Ham.