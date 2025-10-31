play_arrow

Paqueta blâmé par la Fédération Anglaise, mais blanchi des accusations de trucage de paris

La Fédération anglaise (FA) a rendu son verdict dans l’affaire Lucas Paquetá. L’ancien joueur de l’OL, aujourd’hui à West Ham, était soupçonné d’avoir provoqué volontairement des cartons jaunes pour influencer des paris sportifs.

Après examen, la commission indépendante de la FA a jugé que les preuves étaient insuffisantes pour établir une manipulation. En revanche, Paquetá a été reconnu coupable de ne pas avoir pleinement coopéré à l’enquête, notamment en refusant de répondre à certaines questions ou en tardant à remettre son téléphone portable.

Conséquence : un simple blâme et un avertissement, sans suspension ni amende. Le Brésilien peut désormais tourner la page et se concentrer sur sa saison avec West Ham.

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

