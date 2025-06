Pierre Sage à Lens : le choix parfait

C’est désormais officiel : Pierre Sage, ex-coach de l’OL, a signé pour trois ans au RC Lens. Un superbe choix, autant pour lui que pour le club.

À Lyon, je l’avais surnommé "l’homme qui coche toutes les cases". Et je suis à peu près sûr qu’on dira la même chose dans le Nord. À 46 ans, Sage apporte une vision du jeu claire, une pédagogie qui a marqué les esprits à l'OL, et une capacité à fédérer un vestiaire. À Lyon, son départ en milieu de saison avait laissé un goût d’inachevé, mais il avait su incarner l’ADN du club : exigence et simplicité. ll est surtout l'homme qui a sauvé l'OL d'une descente en Ligue 2 en 2023-2024.

Aujourd’hui, il rejoint un RC Lens qui sort d’une période de turbulences, avec le besoin urgent de retrouver une forme de sérénité. Et dans cette quête, les valeurs de Pierre Sage – travail, humilité, jeu – semblent parfaitement taillées pour matcher avec l’âme des Sang et Or.

Il débarque avec son adjoint Jamal Alioui, déjà aperçu à l’OL, tandis que Rémy Vercoutre ne le suivra pas – Lens conserve Cédric Berthelin pour les gardiens.

La présentation officielle, c’est ce mardi à La Gaillette. Et on a déjà l’impression que Pierre Sage est fait pour ce défi. À Lyon, il avait réussi à remettre beaucoup de cohérence et de clarté. À Lens, c’est tout un projet sportif qu’il aura entre les mains. Bon vent à lui et quel plaisir de le voir trouver un projet qui lui ressemble.

Julien Huët