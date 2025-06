Playoffs Betclic Elite : l’ASVEL domine Chalon et rejoint les demi-finales !

Dans une rencontre à sens unique, l'ASVEL a dominé l'Elan Chalon (99-75) ce samedi soir à l'Astroballe dans le match d'appui de son quart de finale des Playoffs de Betclic Elite. Grâce à ce succès, les Villeurbannais l'emportent 2-1 et rejoignent les demi-finales. Les coéquipiers de Nando De Colo (13 points, 3 rebonds et 3 passes décisives) retrouveront Monaco ou Le Mans mardi soir (21h à la LDLC Arena) au tour suivant.

Dès le début de ce match 3, les joueurs de Pierric Poupet ont répondu présent (12-2) et n'ont jamais permis aux Chalonnais de revenir au score. Emmenée par un André Roberson des grands soirs (20 points, 9 rebonds et 6 passes décisives), l'ASVEL fait l'écart dans le second quart-temps et compte même jusqu'à 17 points d'écart. Les Villeurbannais rentrent finalement aux vestiaires avec un écart conséquent (44-32).

La deuxième période commence sur les mêmes bases et l'ASVEL gère dans le 3e quart-temps, avant de mettre un coup d'accélérateur fatal à son adversaire dans l'ultime période. Les Bourguignons ne reverront pas les Rhodaniens malgré les efforts de Jeremiah Hill (17 points, 7 rebonds et 4 passes décisives) et de Brandon Paul (13 points, 2 rebonds et 1 passé décisive).