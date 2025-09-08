TONIC RADIO recrute son/sa prochain(e) commercial(e) terrain

La radio Hit & Pop Music poursuit son développement et recherche son/sa prochain(e) Commercial(e) Terrain

Poste basé à Lyon – secteur Rhône et région Rhône-Alpes

Passionné(e) par l’univers de la radio ?

Rejoignez Tonic Radio, la radio des hits, de l’info, du sport et vivez une aventure professionnelle stimulante !

Vos atouts :

Vous aimez le contact humain et avez un excellent relationnel

Vous êtes motivé(e), dynamique et persévérant(e)

Vous avez envie de progresser et de participer à une belle aventure collective

Vos missions :

• Prospecter et développer de nouveaux annonceurs locaux et régionaux

• Fidéliser un portefeuille clients existant

• Commercialiser nos solutions de communication : radio FM, DAB+, digital, réseaux sociaux, opérations spéciales

• Représenter Tonic Radio sur le terrain avec dynamisme et enthousiasme

Nous vous proposons :

• Un CDI à temps plein

• Une voiture de service pour vos déplacements

• Une rémunération attractive : fixe + commissions + primes

• Une ambiance conviviale au sein d’une équipe soudée et passionnée

• L’opportunité de grandir dans un média à forte identité locale

Avec ou sans expérience, nous vous donnons l’opportunité de vous révéler !

Pour postuler :

Envoyez votre CV + lettre de motivation à : promo@tonicradio.fr

Ou contactez-nous directement au : 04 72 741 741