TONIC RADIO recrute son/sa prochain(e) commercial(e) terrain

La radio Hit & Pop Music poursuit son développement et recherche son/sa prochain(e) Commercial(e) Terrain
Poste basé à Lyon – secteur Rhône et région Rhône-Alpes
Passionné(e) par l’univers de la radio ?
Rejoignez Tonic Radio, la radio des hits, de l’info, du sport et vivez une aventure professionnelle stimulante !
Vos atouts :
- Vous aimez le contact humain et avez un excellent relationnel
- Vous êtes motivé(e), dynamique et persévérant(e)
- Vous avez envie de progresser et de participer à une belle aventure collective
Vos missions :
• Prospecter et développer de nouveaux annonceurs locaux et régionaux
• Fidéliser un portefeuille clients existant
• Commercialiser nos solutions de communication : radio FM, DAB+, digital, réseaux sociaux, opérations spéciales
• Représenter Tonic Radio sur le terrain avec dynamisme et enthousiasme
Nous vous proposons :
• Un CDI à temps plein
• Une voiture de service pour vos déplacements
• Une rémunération attractive : fixe + commissions + primes
• Une ambiance conviviale au sein d’une équipe soudée et passionnée
• L’opportunité de grandir dans un média à forte identité locale
Avec ou sans expérience, nous vous donnons l’opportunité de vous révéler !
Pour postuler :
Envoyez votre CV + lettre de motivation à : promo@tonicradio.fr
Ou contactez-nous directement au : 04 72 741 741