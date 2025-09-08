play_arrow

TONIC RADIO recrute son/sa prochain(e) commercial(e) terrain

La radio Hit & Pop Music poursuit son développement et recherche son/sa prochain(e) Commercial(e) Terrain

Poste basé à Lyon – secteur Rhône et région Rhône-Alpes

Passionné(e) par l’univers de la radio ?
Rejoignez Tonic Radio, la radio des hits, de l’info, du sport et vivez une aventure professionnelle stimulante !

Vos atouts :

  • Vous aimez le contact humain et avez un excellent relationnel
  • Vous êtes motivé(e), dynamique et persévérant(e)
  • Vous avez envie de progresser et de participer à une belle aventure collective

Vos missions :

  • Prospecter et développer de nouveaux annonceurs locaux et régionaux
  • Fidéliser un portefeuille clients existant
  • Commercialiser nos solutions de communication : radio FM, DAB+, digital, réseaux sociaux, opérations spéciales
  • Représenter Tonic Radio sur le terrain avec dynamisme et enthousiasme

Nous vous proposons :

  • Un CDI à temps plein
• Une voiture de service pour vos déplacements
  • Une rémunération attractive : fixe + commissions + primes
  • Une ambiance conviviale au sein d’une équipe soudée et passionnée
  • L’opportunité de grandir dans un média à forte identité locale

Avec ou sans expérience, nous vous donnons l’opportunité de vous révéler !

Pour postuler :

Envoyez votre CV + lettre de motivation à : promo@tonicradio.fr
Ou contactez-nous directement au : 04 72 741 741

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille.

