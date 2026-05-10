Toulouse – OL (2-1) : soirée cauchemardesque pour l’OL qui chute du podium

Toulouse Football Club - Olympique Lyonnais, 33e journée de Ligue 1 : 2-1 (1-0). Buts : Méthalie (10e) et McKenzie (78e) pour Toulouse. Tolisso (71e) pour l'OL.

Le coup est dur pour l’Olympique Lyonnais.nEn déplacement à Toulouse ce dimanche soir pour la 33e journée de Ligue 1, les Lyonnais se sont inclinés 2-1 au Stadium. Une défaite lourde de conséquences, puisqu’elle les fait reculer à la quatrième place du classement. Dans le même temps, Lille est allé s’imposer à Monaco (1-0) et s’empare de la troisième place. Rennes, lui aussi vainqueur (2-1) contre le Paris FC, revient dans la course (cinquième un point de l'OL). Résultat : le chemin vers une qualification directe en Ligue des champions se complique sérieusement pour les hommes de Paulo Fonseca.

Après quatre victoires consécutives et un succès convaincant contre Rennes (4-2), l’OL arrivait pourtant en confiance. Mais comme redouté, le déplacement à Toulouse s’est transformé en piège. Les Violets, libérés et sans pression, ont rapidement pris le dessus dans l’intensité et dans le jeu. Logiquement, ils ont ouvert le score dès la 10e minute, profitant des difficultés lyonnaises à contenir les transitions adverses. Offensivement, l’OL n’a jamais réellement trouvé la solution.

Peu dangereux offensivement, imprécis dans les derniers mètres, Lyon a été trop souvent inoffensif. Malgré quelques tentatives, le bloc toulousain est resté solide, et Dominik Greif a dû s’employer pour éviter un break avant la pause.

Il a fallu attendre la seconde période pour voir une réaction. Sur un corner d'Endrick, Corentin Tolisso a remis les deux équipes à égalité de la tête, signant son quinzième but de la saison toutes compétitions confondues. Mais cette égalisation a trop vite été balayée par le second but toulousain.

Même en supériorité numérique en fin de match, l’OL n’a pas su renverser la situation, malgré une immense dernière opportunité d'Endrick, repousée par Restes dans le temps additionnel.

Cette défaite laisse des regrets. Car au coup d’envoi, Lyon avait son destin entre les mains pour sécuriser sa place sur le podium. Avant la dernière journée, l’OL n’est plus maître de son avenir. Et devra désormais espérer un faux pas de Lille pour rêver encore de Ligue des champions.