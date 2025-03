Les Halles Paul Bocuse de Lyon annoncent l'arrivée de trois nouveaux commerces dès 2026 : La Ferme de Lyon, spécialisée dans les produits fermiers, la confiserie artisanale Violette et Berlingot, et Gelot, dédié au caviar et poissons fumés. Ces enseignes renforcent l'attractivité et la diversité du marché emblématique. Le maire Grégory Doucet salue une nouvelle étape pour promouvoir la gastronomie lyonnaise.



