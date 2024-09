À partir du 18 octobre prochain, science expériences invite petits et grands à plonger dans un univers scientifique ludique et immersif.

Un nouveau musée ouvre ses portes à Lyon. Il sera ainsi possible de découvrir, les mystères de l’univers et les secrets de notre existence avec des outils comme la réalité virtuelle, le vidéo mapping et des présentations multisensorielles.

R.H