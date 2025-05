Vivez une soirée électrique au Transbordeur ce weekend !

Ce samedi 24 mai 2025, le Transbordeur de Villeurbanne accueillera une soirée exceptionnelle mêlant eurodance, trance et techno, organisée par 23:59 et Euronight Club, deux collectifs de techno lyonnais. Dès 18h00, les festivaliers pourront profiter d'un open-air vibrant avec une programmation de choix : Ollie Lishman, Alligaly et DJ Sécurité.

Photo réalisée par le Transbordeur

Trance, house, techno, quels différences ?

Voici un petit rappel de ces trois styles musicaux pour vous remettre dans l'ambiance juste avant la soirée !

La house, d'abord, est l'un des piliers fondateurs de la musique électronique. Née dans les clubs de Chicago au début des années 1980, elle se caractérise par un rythme régulier en 4 temps, un tempo modéré autour de 120 à 130 BPM, et une ambiance chaleureuse et dansante. Souvent enrichie de vocaux et d'influences funk ou soul, la house est accessible, festive, et mise sur le groove. On y retrouve cette chaleur humaine qui en fait encore aujourd'hui un incontournable des dancefloors.

La techno, quant à elle, est née à Detroit à la même époque mais dans un tout autre esprit. Plus froide, plus brute, elle se distingue par une rythmique soutenue, des sons industriels et une construction minimaliste. Ici, peu de mélodies : la techno joue sur les textures sonores, les répétitions hypnotiques et une intensité croissante. Elle est souvent plus rapide que la house.

Enfin, la trance est apparue dans les années 1990 en Europe, principalement en Allemagne et au Royaume-Uni. Son tempo plus rapide, oscillant entre 130 et 145 BPM, s'accompagne de longues montées progressives, de nappes synthétiques planantes et de descentes dramatiques. Très mélodique, la trance est émotionnelle, euphorique, et s’apparente souvent à un voyage sonore.

Si ces trois styles partagent un socle commun, leur esthétique, ambiance et énergie divergent fortement. C’est justement cette diversité qui fait la richesse des soirées électroniques comme celle du Transbordeur, où chaque artiste incarne une facette différente de ce spectre musical.

Ollie Lishman, DJ et producteur australien, est la tête d'affiche de cette soirée. Réputé pour ses sets mêlant trance, hard house et techno des années 90, il a su s'imposer sur les scènes internationales, notamment à Intercell et Boiler Room. Signé sur le label Hot Meal de Bad Boombox, il est soutenu par des artistes tels que Marlon Hoffstadt, Trym et Narciss. De son côté, Alligaly ouvrira la soirée avec un univers musical trancy, groovy et onirique, tandis que DJ Sécurité, résident emblématique d'Euronight Club, clôturera l'événement avec une hard trance énergique.

Photo réalisée par le Transbordeur

Informations utiles !

L'entrée est gratuite avant 20h00, dans la limite des places disponibles. Elle sera de 15 € sur place. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées d'un·e responsable légal.e.