2e étape de la ligue Sport-Boules M1 à Saint-Vulbas

À domicile, la Plaine de l’Ain s'est montré impérial et n'a laissé aucune chance à ses adversaires. Déjà vainqueurs l'an passé, leur boulodrome Jeannot-Védrine leur réussit très bien, puisqu'ils ont largement dominé cette 2e étape. Opposés à Nice, qui n'avait concédé que 10 points lors de ses quatre précédentes confrontations, ils n’ont pas été en mesure de rivaliser. Dans cette finale contre les Niçois, la Plaine de l’Ain n'a pas laissé de place au doute. Même privés de Matthieu Vercher, grippé, les hommes d’Olivier Moncenis se sont largement imposés 13 à 6. Grâce à cette belle victoire, ils prennent logiquement la première place du classement général.

Sébastien Mourgues (Plaine de l’Ain) : « On est très satisfait de notre jeu durant tout le week-end. Depuis trois ans, on bâtit une équipe qui aujourd’hui prend sa pleine mesure. Mais on reste humble car la saison est longue et on connaîtra aussi des moments plus compliqués.»

Frédéric Ascenci (Nice) : « Plaine de l’Ain jouait à domicile et cette équipe a été très difficile à jouer. C’est quand même un week-end positif. On montre nos progrès et cette finale est une bonne chose pour Bastien (Paradis) qui vient d’intégrer notre formation. »

La déception du week-end vient de la Métropole de Lyon, vainqueur à Saint-Quentin-Fallavier, qui n’a pas été en mesure de franchir le seuil des poules.

Au classement, la Plaine de l’Ain est en tête avec 48 points. Malgré leur contre performance, la Métropole de Lyon est 2e avec 36 points devant Nice 3e avec 32 points. Saint-Vulbas eux sont 4e avec 20 points.

La troisième étape se disputera les vendredi 21 et samedi 22 mars à Montbrison dans la Loire.

M.L.