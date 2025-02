ASSE-Rennes : Jordan James aurait dû être exclu selon la Direction de l’arbitrage

L'ASSE avait demandé des explications à la commission technique concernant l'arbitrage de M.Vernice lors du match perdu face à Rennes. Celle-ci a publié son « débrief » de la journée et reconnaît l’erreur des référés de la VAR qui auraient dû inciter l’arbitre à revoir les images pour changer sa décision. « Les images montrent clairement la mise en danger de l’intégrité physique de l’adversaire, avec un geste du joueur rennais n°17 non maîtrisé, effectué avec la jambe droite tendue et la semelle de la chaussure venant directement impacter la cheville de l’adversaire. L’intensité du contact et la conséquence immédiate de la torsion de la cheville sont des critères justifiant ici une faute grossière : un visionnage en bord de terrain était attendu pour que la décision finale soit un carton rouge », souligne la Direction technique de l’arbitrage (DTA) en conclusion de son débrief sur cette faute du Rennais à l’encontre du Stéphanois Benjamin Bouchouari. Si les Verts ont réalisé certainement l'une des pires performances cette saison, ce changement de décision aurait eu un impact et la physionomie du match aurait pu être différente.

