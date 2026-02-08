Betclic Elite : l’ASVEL logiquement battue par Nanterre

L'ASVEL s'est inclinée (64-77) ce dimanche soir à l'Astroballe face à une belle équipe de Nanterre lors du choc de la 19e journée de Betclic Elite. Avec une septième défaite cette saison en championnat, les Villeurbannais reculent à la 6e place et voient les premières positions s'éloigner.

https://twitter.com/LDLCASVEL/status/2020549665381364151

Malgré les 15 points de Braian Angola, meilleur marqueur du match, l'ASVEL a cédé en seconde période contre les Franciliens. Les joueurs de Pierric Poupet enchaînent avec un déplacement à Valence ce jeudi soir (20h30) pour le compte de la 28e journée d'Euroligue, puis à Nancy dimanche (18h30) en championnat, avant de recevoir Monaco le 17 février prochain à l'Astroballe en quart de finale de la Coupe de France (20h en direct sur Tonic Radio).