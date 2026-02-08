play_arrow

Betclic Elite : l’Elan Chalon impuissant face au leader monégasque

L'Elan Chalon a chuté ce dimanche soir au Colisée face à Monaco (78-92) en clôture de la 19e journée de Betclic Elite. Opposés au leader du championnat, les Chalonnais ont souffert face à une formation monégasque nettement supérieure dans tous les domaines.

Porté par les 22 points de Nate Darling, l'Elan Chalon a tenté de résister mais l'écart de niveau était trop grand entre les deux équipes. Les Monégasques confirment leur statut de leader, pendant que l'Elan Chalon devra rapidement se remobiliser avec des échéances importantes à venir pour les Bourguignons.

L'Elan Chalon recevra Badalone ce mardi soir (20h en direct sur Tonic Radio Chalon) en Ligue des champions, avant d'accueillir Le Mans samedi soir (20h30 en direct sur Tonic Radio Chalon) pour le compte de la 20e journée de Betclic Elite. Les joueurs d'Elric Delord se déplaceront également à Hyères-Toulon en quart de finale de la Coupe de France le 17 février prochain (20h).

A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

