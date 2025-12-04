play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Écouter Tonic Radio
Webradios

Cette fois, c’est officiel : Saint-Cyr/Collonges – OL aura lieu le dimanche 21 décembre au Groupama Stadium !

L’OL a mis fin ce jeudi après-midi au suspense autour du lieu du 32e de finale de Coupe de France entre Saint-Cyr/Collonges et l’Olympique lyonnais. Dans une lettre adressée aux « amoureux de la Coupe de France et du football », la présidente Michele Kang annonce que la rencontre se jouera au Groupama Stadium, le dimanche 21 décembre à 21 heures.

La dirigeante met en avant l’importance symbolique de la Coupe de France et la volonté de permettre au club de Régional 1 de vivre un moment exceptionnel dans l’enceinte lyonnaise. Elle évoque également un effort financier consenti par l’OL dans un contexte économique délicat, ainsi que le souhait des joueurs de disputer ce dernier match de l’année au stade.

Le communiqué intervient après plusieurs jours de discussions intenses entre les différentes parties. Si l’OL avait initialement proposé de jouer le vendredi 19 décembre pour des raisons d’organisation et de coût, le diffuseur BeIN Sports disposait du droit d’imposer le prime-time du dimanche soir pour cette affiche, comme le prévoit le règlement de la Coupe de France. Le club lyonnais a donc dû s’aligner sur cette contrainte. Rappelons que si le tirage avait désigné un adversaire professionnel, l’OL aurait de toute façon été amené à organiser la rencontre à domicile dans les mêmes conditions.

Cette décision permet à Saint-Cyr/Collonges de vivre la rencontre tant espérée au Groupama Stadium, dans un rendez-vous qui s’annonce comme une grande fête du football rhodanien.

Le match F.C. Saint-Cyr/Collonges – OL se tiendra donc le dimanche 21 décembre à 21 heures au Groupama Stadium. Il sera à vivre en intégralité sur Tonic Radio.

FC Saint-Cyr/Collonges – OL : « On ne parle que de ça ! »

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

La Banque Alimentaire du département collecte 169 tonnes de denrées grâce à ses 3 000 bénévoles

LIRE PLUS

Le conseil municipal de Saint-Étienne reporté : le nouveau maire par intérim élu mercredi prochain

LIRE PLUS

Quatre communes de Saône-et-Loire placées en zone de surveillance après des cas de grippe aviaire

LIRE PLUS

La piscine de Mâcon rouvre après une évacuation liée à un détecteur de fumée défectueux

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube