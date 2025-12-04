Cette fois, c’est officiel : Saint-Cyr/Collonges – OL aura lieu le dimanche 21 décembre au Groupama Stadium !

L’OL a mis fin ce jeudi après-midi au suspense autour du lieu du 32e de finale de Coupe de France entre Saint-Cyr/Collonges et l’Olympique lyonnais. Dans une lettre adressée aux « amoureux de la Coupe de France et du football », la présidente Michele Kang annonce que la rencontre se jouera au Groupama Stadium, le dimanche 21 décembre à 21 heures.

La dirigeante met en avant l’importance symbolique de la Coupe de France et la volonté de permettre au club de Régional 1 de vivre un moment exceptionnel dans l’enceinte lyonnaise. Elle évoque également un effort financier consenti par l’OL dans un contexte économique délicat, ainsi que le souhait des joueurs de disputer ce dernier match de l’année au stade.

Le communiqué intervient après plusieurs jours de discussions intenses entre les différentes parties. Si l’OL avait initialement proposé de jouer le vendredi 19 décembre pour des raisons d’organisation et de coût, le diffuseur BeIN Sports disposait du droit d’imposer le prime-time du dimanche soir pour cette affiche, comme le prévoit le règlement de la Coupe de France. Le club lyonnais a donc dû s’aligner sur cette contrainte. Rappelons que si le tirage avait désigné un adversaire professionnel, l’OL aurait de toute façon été amené à organiser la rencontre à domicile dans les mêmes conditions.

Cette décision permet à Saint-Cyr/Collonges de vivre la rencontre tant espérée au Groupama Stadium, dans un rendez-vous qui s’annonce comme une grande fête du football rhodanien.

Le match F.C. Saint-Cyr/Collonges – OL se tiendra donc le dimanche 21 décembre à 21 heures au Groupama Stadium. Il sera à vivre en intégralité sur Tonic Radio.