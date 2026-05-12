Corentin Tolisso, une saison taille patron

Corentin Tolisso a obtenu hier soir, lors de la cérémonie des trophées UNFP, sa place dans le onze type de Ligue 1. Le capitaine lyonnais réalise tout simplement la meilleure saison de sa carrière sur le plan statistique. En Ligue 1, il n'avait jamais été aussi impactant : 11 réalisations et 4 passes décisives, soit 15 contributions décisives dans le championnat. Sa précision devant le but est remarquable, avec 24 tirs cadrés sur 46 tentatives (52 %).
Sa polyvalence est totale : Paulo Fonseca lui accorde une liberté totale, on le retrouve à gauche ou à droite pour centrer, mais aussi en second attaquant, capable de presser, de sortir sur le porteur adverse et d'arriver lancer dans la surface pour conclure les actions.
Acteur majeur de la grande saison lyonnaise, il est le meilleur réalisateur de l'OL, à égalité avec Pavel Sulc, et égale son meilleur bilan datant de 2016-2017, la saison qui avait précédé son départ au Bayern Munich. Le lyonnais a aussi été élu sportif régional de l’année par les journalistes de sport basés en Rhône-Alpes.
Toutes compétitions confondues, l'international français comptabilise 15 buts et 6 passes décisives en 38 matchs. Il a notamment inscrit le premier triplé de sa carrière en Ligue Europa face au Maccabi Tel Aviv en novembre dernier. De quoi relancer sérieusement le débat sur une convocation en équipe de France…
B.M.B