play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Écouter Tonic Radio
Webradios

Coupe de France : un magnifique tirage pour les représentants du Rhône en 32e !

Le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France a offert de superbes affiches aux clubs du Rhône encore en lice. Quatre formations de la grande région lyonnaise seront au rendez-vous, et toutes auront droit à une affiche de gala. Les matches se joueront le week-end du vendredi 19 au dimanche 21 décembre.

Le FC Saint-Cyr Collonges Mont d’Or (R1) recevra tout simplement l’Olympique lyonnais. Un duel totalement inédit et évidemment très attendu entre un club amateur en plein rêve et une équipe de Ligue 1 qui entrera en lice à ce stade de la compétition. Le match sera à coup sûr délocalisé, probablement au Groupama Stadium.

Autre choc dans l’agglomération : Lyon La Duchère (N3) accueillera le Toulouse FC, pensionnaire de Ligue 1 également. Une affiche prestigieuse qui rappellera de grands souvenirs de coupe pour les Duchérois.

Enfin, Hauts Lyonnais (N3), qui a brillé au tour précédent, se déplacera sur la pelouse du FC Bassin d’Arcachon (N3). Un duel équilibré entre clubs de même niveau, avec une qualification largement à portée des joueurs de Saint-Symphorien-sur-Coise

La magie de la Coupe de France sera plus que jamais au rendez-vous pour le football du Rhône !

A noter que le club de l'Ain Bourg-Péronnas (FBPP) recevra pour sa part l'Olympique de Marseille. Une affiche de rêve pour les Bressans !

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

Gaël Perdriau condamné à cinq ans de prison et une amende de 50 000 euros

LIRE PLUS

Chalon-sur-Saône : une conseillère municipale agressée après avoir aidé une femme battue

LIRE PLUS

Ligue 1 : l’OL bat Nantes 3-0 pour ses 75 ans et remonte à la 6e place

LIRE PLUS

Adeline Martin remporte la SaintéLyon féminine avec une large avance

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube