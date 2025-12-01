Coupe de France : un magnifique tirage pour les représentants du Rhône en 32e !

Le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France a offert de superbes affiches aux clubs du Rhône encore en lice. Quatre formations de la grande région lyonnaise seront au rendez-vous, et toutes auront droit à une affiche de gala. Les matches se joueront le week-end du vendredi 19 au dimanche 21 décembre.

Le FC Saint-Cyr Collonges Mont d’Or (R1) recevra tout simplement l’Olympique lyonnais. Un duel totalement inédit et évidemment très attendu entre un club amateur en plein rêve et une équipe de Ligue 1 qui entrera en lice à ce stade de la compétition. Le match sera à coup sûr délocalisé, probablement au Groupama Stadium.

Autre choc dans l’agglomération : Lyon La Duchère (N3) accueillera le Toulouse FC, pensionnaire de Ligue 1 également. Une affiche prestigieuse qui rappellera de grands souvenirs de coupe pour les Duchérois.

Enfin, Hauts Lyonnais (N3), qui a brillé au tour précédent, se déplacera sur la pelouse du FC Bassin d’Arcachon (N3). Un duel équilibré entre clubs de même niveau, avec une qualification largement à portée des joueurs de Saint-Symphorien-sur-Coise

La magie de la Coupe de France sera plus que jamais au rendez-vous pour le football du Rhône !

A noter que le club de l'Ain Bourg-Péronnas (FBPP) recevra pour sa part l'Olympique de Marseille. Une affiche de rêve pour les Bressans !