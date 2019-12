Coupe de la Ligue : l’OL domine le TFC

Grâce à une prestation sérieuse et appliquée, les Lyonnais se sont imposés ce mercredi soir au Groupama Stadium contre Toulouse (4-1). Les joueurs de Rudi Garcia sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue.



Bien aidés par la piètre performance toulousaine, les Rhodaniens ont livré une belle prestation dans une compétition que l’OL a souvent snobée par le passé. Bertrand Traoré a ouvert le score rapidement (2′) avec un copier-coller de son but inscrit contre Benfica. Quelques minutes plus tard, le Brésilien Jean Lucas a doublé la mise d’une belle et puissante frappe du pied droit.



Exceptionnellement repositionné latéral gauche, Maxwel Cornet commet une grosse erreur au retour des vestiaires qui profite au jeune Kouadio Kone, 18 ans. 2-1. Mais dix minutes plus tard, Bertrand Traoré vient conclure un beau mouvement collectif initié par Rayane Cherki. En fin de rencontre Martin Terrier participera également à la fête.



L’OL connaîtra ce mercredi soir son adversaire en quart de finale de la Coupe de la Ligue.