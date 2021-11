Covid-19 : le pass sanitaire obligatoire pour les marchés de Noël

Avec un taux d’incidence de 411 dans le Rhône, la circulation du Covid-19 s’accélère dans le département.

A moins de deux semaines de la Fête des Lumières, le préfet de la région Auvergne Rhône Alpes et du Rhône a expliqué que l’événement ferait l’objet d’une surveillance toute particulière en ces temps de reprise épidémique : « Nous allons être particulièrement vigilants pour la Fête des Lumières, a-t-il affirmé. Des annonces seront faites. Le port du masque et le pass sanitaire seront contrôlés et j’en appelle aussi à la vigilance de tous ».

Le port du masque obligatoire et le contrôle du pass sanitaire font également l’objet d’un arrêté pris par Pascal Mailhos concernant les marchés de Noël du Rhône et de la Métropole de Lyon.