Covid-19 : pour la Haute autorité de santé, il faut envisager la vaccination des enfants fragiles de 5 à 11 ans

Dans un communiqué publié ce mardi, la Haute autorité de santé (HAS) recommande la vaccination des enfants fragiles âgés de 5 à 11 ans, quelques jours après l’extension d’usage du vaccin Comirnaty de Pfizer pour cette tranches d’âge.

La HAS préconise de cibler les enfants « qui présentent un risque de faire une forme grave de la maladie (au même titre que les adultes) et de décéder et pour ceux vivant dans l’entourage de personnes immunodéprimées ou vulnérables non protégées par la vaccination ».