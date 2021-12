Démographie : la croissance de la population française continue de faiblir

Si la population française s’est accrue de façon constante entre 2013 et 2019, la croissance de la population française continue de faiblir, passant de 0,4% entre 2013 à 2019 alors qu’elle était de 0,5% entre 2008 et 2013, indique l’INSEE.

Le solde naturel (nombre de morts soustrait au nombre de naissances), moins important, est la principale cause de ce ralentissement, ayant perdu 0,1 point pour s’établir à 0,3% par an entre 2013 et 2019.

Sur cette période, toutes les régions ont vu leur croissance démographique ralentir entre 2013 et 2019, sauf la Guyane et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.