Si vous ne savez pas quoi faire de votre soirée ce vendredi, sachez que deux séances de ciné en plein air complètement gratuites sont annoncées à Saint-Etienne et Firminy.

Du côté de Saint-Etienne, la projection du film s’intitule « Dounia et la princesse d’Alep », elle est annoncée à 20h30. Et enfin, du côté de Firminy, on retrouve Thierry Lhermitte et Didier Bourdon pour le film « chasse gardée ».