De nombreux escalators du réseau TCL à Lyon sont à l'arrêt, certains depuis plus d'un an, créant des désagréments pour les voyageurs. À la station Garibaldi, l'escalator sera réparé d'ici le 31 mars, tandis qu'à Jean-Jaurès, la remise en service est prévue pour le 10 avril. TCL explique ces pannes récurrentes par l'usure et des délais de réparation liés à des composants sur mesure.

