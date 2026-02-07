play_arrow

Kids Tonic live

FCN-OL (0-1) : L’OL sur le podium après une 12e victoire d’affilée

FC Nantes - Olympique Lyonnais, 21e journée de Ligue 1 : 0-1 (0-1). But : Sulc (25e).

L’Olympique lyonnais a souffert, mais l’essentiel est assuré. Réduits à dix après l’exclusion d’Endrick en seconde période, les Lyonnais se sont imposés sur la pelouse du FC Nantes (0-1), ce samedi soir, lors de la 21e journée de Ligue 1. Un succès précieux qui permet à l’OL d’enchaîner une douzième victoire consécutive toutes compétitions confondues et de monter provisoirement sur le podium, en attendant le déplacement de Marseille au PSG dimanche soir. Avant ce match, l'OL compte trois points d'avance sur l'OM.

Sans réaliser un grand match, Lyon a fait preuve de solidité, notamment dans une fin de rencontre très disputée. Pavel Sulc a inscrit l’unique but de la partie, son 10e en championnat, tandis que Nantes, pourtant en supériorité numérique, a manqué d’efficacité, touchant les montants à deux reprises. Dans une Beaujoire silencieuse, marquée par la grève des encouragements de la Brigade Loire, les Canaris n’ont pas su faire basculer la rencontre. Lyon, lui, continue sa série impressionnante.

Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

