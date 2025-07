Foreztival 2025 : lancement ce vendredi, la soirée du samedi déjà complète

Le Foreztival débute demain, vendredi 1er août, à Trelins dans la Loire, pour trois jours de musique en plein air. Près de 40 000 festivaliers sont attendus cette année. La soirée du samedi, avec La Dub Inc en tête d’affiche, affiche déjà complet. Il ne reste que quelques pass deux jours encore disponibles pour assister aux autres concerts.

Parmi les artistes programmés, Tiakola et Israel Vibration se produiront vendredi, tandis que dimanche sera marqué par les concerts de MC Solaar et Synapson. Le festival propose plusieurs scènes et un camping gratuit pour accueillir le public dans les meilleures conditions.

C.P