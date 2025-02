Francheville : un chemin fermé à cause d’une pollution mystérieuse

Le chemin du Moulin du Got, à Francheville, est fermé à la circulation dans les deux sens depuis ce lundi à cause de la présence de traces d'hydrocarbures, de l'essence, sur la route, ce qui rend la chaussée glissante. Les services de la mairie et de la Métropole de Lyon sont sur place pour procéder au nettoyage. De la sciure et du bois ont été répandus sur le sol pour absorber l'essence. L'origine de cette pollution n'est pas connue, mais la Ville de Francheville et la Métropole ont fait part de leur intention de porter plainte pour déclencher une enquête. La route devrait rouvrir ce mardi en fin de journée.

