Grève SNCF : les prévisions de ce lundi

En cette 26e journée de grève contre la réforme des retraites, le trafic ferroviaire reste très perturbé dans la région



En moyenne 1 TER sur 3 circule ce lundi en Auvergne-Rhône-Alpes. Concernant les TGV, peu d’améliorations par rapport à ce week-end. Entre Paris et Lyon, 14 allers-retours sont prévus et 7 allers et 6 retours sont assurés sur l’axe Marseille/Lyon. En revanche, en direction de Montpellier, ce seront seulement 3 allers-retours qui seront effectués sur la journée.



Le plan de transport de ce lundi sera renforcé par la commande de 644 autocars. Les usagers sont invités à se renseigner sur la circulation de leur train sur l’Assistant SNCF et le site TER.