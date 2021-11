Grigny : un nouveau collecteur d’eaux usées à la station des Sablons

Ce projet d’un montant de 5 millions d’euros subventionné à hauteur de 2,2 M€ par l’Agence de l’eau et grâce au plan France Relance va permettre, après huit mois de travaux, de réhabiliter le réseau d’assainissement du territoire concerné et de réduire les pollutions du milieu naturel, déversées en cas d’événement pluvieux.



Ce sont en effet pas moins de 400 mètres de canalisations qui vont être renouvelées ou réhabilitées dans le cadre de ce chantier. Par ailleurs, afin de réduire les déversements au milieu naturel lors de fortes précipitations, une partie des eaux pluviales seront déconnectées du réseau unitaire par la création d’un réseau séparé d’une longueur de près de 800 mètres. De plus, le collecteur de la station des Sablons assurera le stockage de 1 000 m3 d’eaux qui, dès lors, ne seront plus directement déversées dans le Rhône en cas d’événements pluvieux.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du renouvellement du système d’assainissement du SYSEG, le Syndicat compétent pour la station d’épuration de Givors, qui collecte les effluents de ce quartier.