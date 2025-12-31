play_arrow

Webradios

Smic, énergie, santé, transports… ce qui change au 1er janvier 2026

Le passage à la nouvelle année s’accompagne de nombreux changements pour le quotidien et le porte-monnaie des Français. Dès ce 1er janvier 2026, le Smic est revalorisé de 1,18 %, tandis que les pensions de retraite, minima sociaux et rémunérations de stagiaires augmentent légèrement. Les consultations de plusieurs médecins spécialistes deviennent plus chères et une nouvelle consultation longue du médecin traitant fait son apparition pour les plus de 80 ans.

Côté dépenses, les prix des carburants, du gaz et des timbres postaux sont en hausse, tout comme certains paquets de cigarettes. À l’inverse, les petits logements chauffés à l’électricité bénéficieront d’un meilleur classement au DPE. Plusieurs mesures réglementaires entrent aussi en vigueur, comme l’interdiction de produits contenant des PFAS, un contrôle technique renforcé pour les airbags Takata ou encore un examen civique obligatoire pour les étrangers souhaitant s’installer durablement en France.

Enfin, de nouvelles règles concernent l’épargne, la location immobilière, les dons entre particuliers et l’influence commerciale en ligne, marquant une année 2026 riche en évolutions.

