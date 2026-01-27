Le monde économique interpelle les futurs élus pour un mandat clair et efficace

Près de 3 000 chefs d’entreprise et élus ont assisté hier à la cérémonie des vœux du monde économique à Lyon. Les organisations ont appelé les futurs élus à « un mandat d'action clair, fort et efficace » pour soutenir entreprises et filières. Les organisations patronales insistent sur la nécessité d’une vision partagée pour renforcer l'attractivité et la résilience du territoire. « Nous disposons d’atouts exceptionnels, à condition de les entretenir et de les projeter vers l’avenir », a conclu Philippe Valentin, président de la CCI de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne.

LP