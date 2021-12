Les mesures annoncées par le gouvernement

On connaît désormais les nouvelles mesures pour lutter contre la 5e vague du Covid. Le Premier ministre a fait un point de situation. Jean Castex a de nouveau appelé à la vaccination, la première dose ou le rappel. A noter que les plus de 65 ans pourront obtenir leur dose de rappel « sans rendez-vous, quel que soit le centre » dans lequel ils se rendent.

A moins de 3 semaines de Noël, de nouvelles mesures sont évoquées, pour faire à cette 5e vague.

A l’école primaire, le niveau 3 du protocole sanitaire va être activé. A compter de jeudi prochain, le port du masque sera obligatoire dans l’école et dans la cour. Les sports de contact seront fortement réduits. Le brassage dans les cantines sera limité.

Concernant la vaccination des 5-11 ans, les enfants les plus fragiles pourront se faire vacciner dès le 15 décembre. Pour les autres enfants qui ne présentent pas de pathologie devrait pouvoir se faire vacciner, si les parents le souhaitent, d’ici la fin de l’année.

Le télétravail est fortement conseillé. Deux à trois jours partout où c’est possible dans les entreprises privées et trois jours de télétravail dans la fonction publique. Pour ce qui est des événements festifs, il est conseillé de limiter les rassemblements dans le but de protéger les fêtes de fin d’année. Pour les marchés de Noël, les conditions vont évoluer dans les jours qui viennent.



Les discothèques seront fermées pour les 4 prochaines semaines à compter de vendredi. Les entreprises seront accompagnées économiquement.

A noter par ailleurs que la fête des Lumières aura bien lieu à partir de mercredi à Lyon. Le préfet avait déjà annoncé que le port du masque serait obligatoire pendant l’évènement.