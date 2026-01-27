Ligue des champions : l’Elan Chalon vient à bout de Würzburg

En réalisant une deuxième mi-temps de haut vol, l'Elan Chalon est finalement venu à bout d'une vaillante équipe allemande de Würzburg (86-75) ce mardi soir au Colisée dans le cadre de la 2e journée du Groupe K du Top 16 de la Ligue des champions. Un succès important qui permet aux Bourguignons de se relancer après la lourde défaite de la semaine dernière contre Badalone lors de la première journée de la compétition.

Les Bourguignons vont désormais pouvoir préparer leurs deux prochains déplacements. Le premier face à Nanterre samedi soir (18h20) pour le compte de la 18e journée de Betclic Elite, avant d'enchaîner trois jours plus tard avec le second match à l'extérieur de suite en Espagne face à Malaga lors de la 3e journée du Groupe K du Top 16 de la Ligue des champions.