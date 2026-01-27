Lilian Thuram est de passage dans la Loire ce mardi

Lilian Thuram, champion du monde 98, sera présent au Chambon-Feugerolles, à l’Espace Culturel Albert Camus, ce mardi après-midi. Invité par l'association "Les petits débrouillards" pour clore un programme de trois mois de sensibilisation au racisme et aux stéréotypes pour les enfants dans les médiathèques de l'Ondaine, Lilian Thuram rencontrera les enfants du programme.

Il animera ensuite un débat tout public sur le racisme à 17h30 et un temps de dédicace de ses ouvrages sera proposé. Inscription gratuite auprès de la médiathèque.

LP