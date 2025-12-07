play_arrow

Lorient – OL (1-0) : Lyon cinquième à cinq points du top 4 (debrief vidéo)

Lorient - Olympique Lyonnais, 15e journée de Ligue 1 : (1-0). But : Pagis (39e)

L’Olympique Lyonnais a été battu ce dimanche soir à Lorient (1-0) en clôture de la 15e journée de Ligue 1. Les Merlus ont fait la différence en première période grâce à un but de Pablo Pagis à la 39e minute, avant que la tâche ne se complique encore pour les Lyonnais avec l’expulsion d’Ainsley Maitland-Niles quatre minutes plus tard.

Réduits à dix pendant plus d’une mi-temps, les hommes de Paulo Fonseca n’ont jamais réussi à renverser la rencontre. Cette défaite pèse lourd au classement : l’OL, cinquième, pointe désormais à cinq points du top 4. De son côté, Lorient réalise une belle opération et remonte à la 13e place.

Plus d'infos à suivre...

