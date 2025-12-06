Lorient – OL : le retour de Fonseca et un gros coup à faire

FC Lorient-Olympique Lyonnais, 15e journée de L1, dimanche 20h45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

L’Olympique Lyonnais se déplace ce dimanche soir sur la pelouse du FC Lorient en clôture de la 15e journée de Ligue 1, avec l’ambition de poursuivre une fin d’année lancée sur une dynamique positive. Après ses succès contre le Maccabi et Nantes, et avant une série importante face à Go Ahead Eagles, Le Havre puis Saint-Cyr en Coupe de France, l’OL dispose d’une véritable opportunité pour conclure 2025 en boulet de canon.



Une rencontre à Lorient importante au classement, mais aussi symbolique puisque Paulo Fonseca effectuera son retour sur le banc en championnat après neuf mois de suspension.

L’OL pourrait faire une très bonne opération lors de cette journée. Tous ses concurrents directs disputent des rencontres difficiles : Lille a battu Marseille (1-0), Monaco a perdu à Brest (1-0). En attendant les autres résultats.

Lorsque Lyon entrera sur la pelouse à 20h45, il saura donc précisément à quelle place il peut se hisser en cas de victoire.

Lorient, malgré sa 15e place, reste une équipe très solide à domicile. Mis à part une lourde défaite en tout début de saison face à Lille (7-1), les Merlus n’ont plus perdu au Moustoir. Ils ont tenu tête au Paris Saint-Germain (1-1), battu Monaco 3-1 et viennent de dominer Nice 3-1 le week-end dernier. Le déplacement s’annonce délicat pour les Lyonnais.

En conférence de presse, Paulo Fonseca est revenu longuement sur son retour sur le banc et sur les difficultés vécues pendant sa longue période d’éloignement en Ligue 1.

« C’est un moment spécial pour nous d’avoir la possibilité d’être sur le banc. Naturellement, c’est différent. Je suis content. Pour les matchs d’Europa League, j’étais là et c’était un bon entraînement. Je suis content. Ça a été neuf mois difficiles, mais je pense qu’on a fait une bonne gestion durant ces neuf mois. C’est un retour à la normale. Beaucoup de choses m’ont manqué pendant cette période. Le contact avec les joueurs dans le vestiaire était la principale difficulté, mais aussi être sur le banc et avoir un contact direct avec eux, pouvoir leur parler. »

Le coach lyonnais a également évoqué ce qui l’a aidé à traverser cette suspension, notamment un moment marquant vécu à Décines.

« Je ne peux pas oublier un moment que j’ai vécu ici après cet incident. Quand nous avons joué contre Bucarest, quand les joueurs ont marqué, ils sont venus célébrer avec moi sur le banc pour dire qu’ils étaient avec moi. C’était peut-être le plus beau moment de ma vie professionnelle, et je ne veux jamais l’oublier. »

Fonseca assure avoir mûri son rapport aux émotions sans renier sa personnalité.

« Je pense que si vous regardez les matchs d’Europa League, je suis resté sur le banc plus calme. C’était un entraînement pour la Ligue 1. Je suis expressif, je pense que c’est important, mais je veux être plus concentré sur notre équipe et pas sur les décisions de l’arbitre. Pour moi, ce qui est important, ce sont les personnes qui me connaissent. Elles savent que je suis quelqu’un de calme, émotif, mais je parle toujours d’équilibre émotionnel. J’essaye d’être émotionnellement équilibré. Je dois faire attention désormais, mais je serai la même personne. »

