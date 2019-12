Lyon : la métropole obligée d’abattre 1300 arbres

À cause du réchauffement climatique, la métropole de Lyon se voit dans l’obligation d’abattre un millier d’arbres malades. Peu résistants, ils seront remplacés par des espèces plus robustes.



À Parilly, 740 arbres ont déjà été abattus, soit environ 5% du parc. 550 autres le seront prochainement.



La métropole a décidé de varier les palettes d’arbres, privilégiant cette fois des espèces qui ne craignent pas le gel et qui s’adaptent aux étés caniculaires.



On pourra ainsi voir dans le parc des chênes pubescents, des chênes verts, cytises ou encore des érables de Montpellier.



En tout c’est un millier d’arbres qui seront replantés, aux côtés de près de deux mille arbustes pour l’hiver 2019-2020.